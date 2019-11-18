''Tehditler bizi yıldıramaz''
Kızı Hayal PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylemini sürdüren acılı anne Süheyla Demir, terör destekçilerinden çok sayıda tehdit aldığını belirterek, “Hiçbir şey bizi yıldıramaz” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılması nedeniyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 76’ncı günü geride bıraktı. 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı annelerden Süheyla Demir, 2014’te lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim’de oturma eylemine başladı. Ağrı’nın Hamur ilçesinden Diyarbakır’a gelen Demir, internet aracılığıyla HDP’liler tarafından tehdit edildiklerini belirterek, “Hiç bir şey umurumuzda değil, hiçbir şey bizi yıldıramaz, bunları da umursamıyoruz” dedi.
HAYALLERİ YIKTILAR
Evladı için mücadele ettiğini belirten Süheyla Demir, “76 gündür buradayız çocuklarımızı o zalimlerin elinden almadan gitmiyoruz, sonuna kadar buradayız. Biz onlara bir kere başkaldırdık, onların soyunu kurutacağız, çocuklarımızı onlara bırakmayacağız. Biz çocuklarımızı bu yaşa kadar onların davası için getirmedik. Eğer davalarına o kadar sahip çıkıyorlarsa gidip kendileri o dava için savaşsınlar, çocuklarımızı neden o dağa çıkartıyorlar? Çocuklarımızın hayallerini yıktılar, gençlikleri kurudu. Biz çocuklarımızı geri istiyoruz” diye konuştu.
"HEPİMİZ PERİŞAN HALDEYİZ"
Tüm annelere seslenen Demir, “Herkesten destek bekliyoruz, anneler neden korkuyorlarsa, çocukları için burada mücadele etmiyorlar. Eğer çocuklarınız için böyle bir günde mücadele etmiyorsanız, siz ne biçim annesiniz. Herkesi bekliyorum sayımız ne kadar çoğalırsa, sesimizi o kadar çok duyururuz. Evlatlarımızı onlardan daha kolay alırız, bu son şansımız diyoruz, herkesi buraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 5 Mayıs’ta kaybolan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş ise, “Ciğerimiz yanıyor, kimsede ses yok, bir gelişme yok. Hepimiz burada perişan haldeyiz. Kimselere derdimizi anlatamadık şimdiye kadar.” dedi.
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