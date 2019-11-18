''Tehditler bizi yıldıramaz''

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılması nedeniyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 76’ncı günü geride bıraktı. 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı annelerden Süheyla Demir, 2014’te lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim’de oturma eylemine başladı. Ağrı’nın Hamur ilçesinden Diyarbakır’a gelen Demir, internet aracılığıyla HDP’liler tarafından tehdit edildiklerini belirterek, “Hiç bir şey umurumuzda değil, hiçbir şey bizi yıldıramaz, bunları da umursamıyoruz” dedi.

HAYALLERİ YIKTILAR

Evladı için mücadele ettiğini belirten Süheyla Demir, “76 gündür buradayız çocuklarımızı o zalimlerin elinden almadan gitmiyoruz, sonuna kadar buradayız. Biz onlara bir kere başkaldırdık, onların soyunu kurutacağız, çocuklarımızı onlara bırakmayacağız. Biz çocuklarımızı bu yaşa kadar onların davası için getirmedik. Eğer davalarına o kadar sahip çıkıyorlarsa gidip kendileri o dava için savaşsınlar, çocuklarımızı neden o dağa çıkartıyorlar? Çocuklarımızın hayallerini yıktılar, gençlikleri kurudu. Biz çocuklarımızı geri istiyoruz” diye konuştu.