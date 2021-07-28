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Politika

Tepki çekecek adım! Türkiye'ye yeni engel

Avusturya, savunma odaklı Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projelerine Türkiye'nin katılımına karşı çıktı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:16 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:16
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Afgan mülteciler bağlamında Türkiye'ye yönelik ifadelerinin yankıları sürerken Viyana, Ankara'nın tepkisine neden olacak adımlarını sürdürüyor.

Hürriyet'in haberine göre, Avusturya, AB'nin üye olmayan ülkelerin de katılımına yeşil ışık yaktığı savunma odaklı Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projelerine Türkiye'nin katılımına karşı çıktı.

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Türkiye'nin katılım için belirlenen kriterleri karşılamadığını savundu. Türkiye, sürmekte olan 46 PESCO projesinden biri olan Askeri Hareketlilik'te yer almak istediğini projenin koordinasyonunu yürüten Hollanda'ya mayısta resmen iletti. Bu proje, NATO'nun da son dönemde üzerinde önemle durduğu askeri unsurların bürokratik engellere takılmaksızın bir ülkeden diğerlerine hızlı geçişinin sağlanmasına dayanıyor. AB'nin 24 üyesinin yer aldığı projeye katılım için oybirliği gerekiyor.

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