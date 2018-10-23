Terör bitmeden durmak yok
Milli Savunma Bakanı Akar, kırmızı listedeki lider isimlerin tek tek çizildiğini belirterek “Yaz-kış demeden her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek teröristler mutlaka etkisiz hale getirilecektir. Terör bitmeden durmak yok” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Polatlı’daki Ateş Serbest 2018 faaliyetinin “seçkin gözlemci günü”nün tamamlanmasının ardından, TSK’nın başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yürüttüğü mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Akar, şunları kaydetti:
HER TAŞIN ALTINA BAKILACAK
“Terör örgütünü tamamen bitirmek maksadıyla kararlılıkla sürdürdüğümüz bu operasyonlarda bu zamana kadar ‘girilemez’ denilen yerlere girilmiş, ‘ulaşılamaz’ denilen yerlere ulaşılmıştır. Sadece son 2 ayda 450 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve özellikle kırmızı listede bulunan elebaşlarının isimlerinin birer birer çizilmesi, örgüt üzerinde büyük bir baskı, yıkıcı bir etki oluşturmuş, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Bundan sonra da gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecektir. En son terörist de etkisiz hale getirildiğinde görevimiz tamamlanacaktır. Terör bitmeden durmak yok.”
Yunan ve Rumlara sert uyarı
Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi isteği ve kazan-kazan anlayışında olduğunu her fırsatta dile getirdiğini anlatan Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti: “Kıbrıs’ta, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın herkes hesabını buna göre yapsın.”
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