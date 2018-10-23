Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Polatlı’daki Ateş Serbest 2018 faaliyetinin “seçkin gözlemci günü”nün tamamlanmasının ardından, TSK’nın başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yürüttüğü mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Akar, şunları kaydetti:

HER TAŞIN ALTINA BAKILACAK

“Terör örgütünü tamamen bitirmek maksadıyla kararlılıkla sürdürdüğümüz bu operasyonlarda bu zamana kadar ‘girilemez’ denilen yerlere girilmiş, ‘ulaşılamaz’ denilen yerlere ulaşılmıştır. Sadece son 2 ayda 450 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve özellikle kırmızı listede bulunan elebaşlarının isimlerinin birer birer çizilmesi, örgüt üzerinde büyük bir baskı, yıkıcı bir etki oluşturmuş, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Bundan sonra da gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecektir. En son terörist de etkisiz hale getirildiğinde görevimiz tamamlanacaktır. Terör bitmeden durmak yok.”