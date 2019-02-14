Terör hegemonyası

Cumhuriyetin kurucu partisi olduğu iddiasıyla siyaset yapan CHP’de, PKK’nın siyasi uzantısı HDP gibi partilerle yaptığı ittifak nedeniyle büyük bir savrulma yaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaset kumpasıyla partinin başına geçmesi sonrasında yaşanan değişim, 24 Haziran seçimleri ve 31 Mart yerel seçimleri öncesinde iyice açığa çıktı. CHP-İP-HDP-SP’nin oluşturduğu ittifaka, parti tabanlarında tepki oluştu. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin teşvik ederek destek verdiği ortaklık, CHP ve İP’te istifaları da beraberinde getirdi.

AYRI DEVLET ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu “yeni CHP” hedefini adım adım uyguladı. HDP eksenine yakınlığı ile bilinen Sezgin Tanrıkulu’nu parti saflarına katmakla işe başlayan Kılıçdaroğlu, çukur ve hendek olayları, PYD/YPG’ye destek mahiyetindeki açıklamaları ile işi daha da ileriye taşıdı. Bunun son örneğini ise eski ÖDP genel başkanı Alper Taş’ı Beyoğlu’na aday göstererek açık etti. “Kemalist değiliz ama Atatürk’ü devrimci olarak görürüz” diyen Taş’ın, Kuzey Irak’taki ‘bağımsızlık’ referandumu için sarf ettiği “Kürdün devlet özlemini anlamamak abestir” sözleri ise tartışma yaratmıştı.

PKK’YI ELEŞTİRENE İHRAÇ

HDP ile ittifak tartışmaları sürerken sürpriz bir şekilde Tunceli CHP eski İl Başkanı Ali Rıza Güder’in parti teşkilatıyla ilgili açıklamaları nedeniyle parti üyeliğinden ihraç edildiği açıklandı. Güder, PKK’ya karşı gösterdiği sert tepkisiyle de biliniyordu. Güder, Tunceli Valiliği tarafından 2017 yılında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlen programda PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı anarak teröre lanet etmişti.

TERÖRİST DİYEMEDİLER

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin terör örgütü olarak dünyaya duyurduğu PYD/YPG konusunda “YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivilleri öldüren örgütlenmelere ‘terör örgütü’ diyoruz. Bu bağlamda YPG’nin şu ana kadar Türkiye’ye veya kendi halkına böyle bir uygulaması olmadı. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” demişti. Aynı tutumu Sezgin Tanrıkulu, Selin Sayek Böke gibi isimler de sürdürmüştü. CHP’de yaşanan değişim 24 Haziran seçimleri öncesinde belirgin hale gelmişti. Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden milletvekillerinin dağılımında, CHP’liler, HDP’lileri açık ara geride bıraktı.