Terör hegemonyası
Kaset kumpası sonrasında CHP Genel Başkanlığı’na gelen Kılıçdaroğlu ‘Yeni CHP’ vaadi vererek partiyi marjinal isimlerin yuvası yaptı. Kılıçdaroğlu “PYD terör örgütü değil” diyen Sezgin Tanrıkulu ile HDP ideolojisini de partiye taşıdı. Beyoğlu adayı yapılan “Kürdün devlet özlemini anlamamak abestir” diyen Alper Taş ise son vaka oldu.
- STAR ANKARA
Cumhuriyetin kurucu partisi olduğu iddiasıyla siyaset yapan CHP’de, PKK’nın siyasi uzantısı HDP gibi partilerle yaptığı ittifak nedeniyle büyük bir savrulma yaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaset kumpasıyla partinin başına geçmesi sonrasında yaşanan değişim, 24 Haziran seçimleri ve 31 Mart yerel seçimleri öncesinde iyice açığa çıktı. CHP-İP-HDP-SP’nin oluşturduğu ittifaka, parti tabanlarında tepki oluştu. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin teşvik ederek destek verdiği ortaklık, CHP ve İP’te istifaları da beraberinde getirdi.
AYRI DEVLET ÇAĞRISI
Kılıçdaroğlu “yeni CHP” hedefini adım adım uyguladı. HDP eksenine yakınlığı ile bilinen Sezgin Tanrıkulu’nu parti saflarına katmakla işe başlayan Kılıçdaroğlu, çukur ve hendek olayları, PYD/YPG’ye destek mahiyetindeki açıklamaları ile işi daha da ileriye taşıdı. Bunun son örneğini ise eski ÖDP genel başkanı Alper Taş’ı Beyoğlu’na aday göstererek açık etti. “Kemalist değiliz ama Atatürk’ü devrimci olarak görürüz” diyen Taş’ın, Kuzey Irak’taki ‘bağımsızlık’ referandumu için sarf ettiği “Kürdün devlet özlemini anlamamak abestir” sözleri ise tartışma yaratmıştı.
PKK’YI ELEŞTİRENE İHRAÇ
HDP ile ittifak tartışmaları sürerken sürpriz bir şekilde Tunceli CHP eski İl Başkanı Ali Rıza Güder’in parti teşkilatıyla ilgili açıklamaları nedeniyle parti üyeliğinden ihraç edildiği açıklandı. Güder, PKK’ya karşı gösterdiği sert tepkisiyle de biliniyordu. Güder, Tunceli Valiliği tarafından 2017 yılında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlen programda PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı anarak teröre lanet etmişti.
TERÖRİST DİYEMEDİLER
Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin terör örgütü olarak dünyaya duyurduğu PYD/YPG konusunda “YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivilleri öldüren örgütlenmelere ‘terör örgütü’ diyoruz. Bu bağlamda YPG’nin şu ana kadar Türkiye’ye veya kendi halkına böyle bir uygulaması olmadı. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” demişti. Aynı tutumu Sezgin Tanrıkulu, Selin Sayek Böke gibi isimler de sürdürmüştü. CHP’de yaşanan değişim 24 Haziran seçimleri öncesinde belirgin hale gelmişti. Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden milletvekillerinin dağılımında, CHP’liler, HDP’lileri açık ara geride bıraktı.
Oy vermek içimi acıtacak
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP’yi aday belirleme sürecinden dolayı eleştirerek “Seçme ve seçilme hakkı seneler öncesinden tanınan kadınlar olarak, seçilme hakkı elinden alınan kadınlar haline geldik” ifadelerini kullandı. Cankurtaran, Kılıçdaroğlu’nun “‘Kadınlar erkek adayların ismini öneriyor, kadın istemiyor” sözlerini ise şöyle eleştirdi: İstanbul’da kadın olarak danışacağı tek kişi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmuştur. O halde 38 ilçede erkek aday olmasının utancının kime ait olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Şaibeleriyle tanımak zorunda kaldığımız adaylara oy vermek içimi çok acıtacak.
Koltuk protestosuna ihraç
CHP Genel Merkezi önüne giderek yanında götürdüğü koltuk ile bina önünde bir protesto gerçekleştiren CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, oy çokluğuyla üyelikten çıkarıldı. Canyurt, “Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok, yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri yeter artık” demişti.
TERÖR CENAZESİNDE ÖN SAFTA
CHP’li Sezgin Tanrıkulu daha önce de CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte PKK’nın Suriye kolu olan PYD saflarında DEAŞ’e karşı girilen çatışmada öldürülen terörist Aziz Güler’in cenazesine katıldı. SİHA iftiralarıyla bilinen PKK destekçisi Tanrıkulu, SİHA’ları kötülemek için, SİHA’lar Hakkari’de piknik yapan sivilleri vurdu” demişti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise Tanrıkulu ve İlgezdi’ye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu; devletin Sur, Silopi ve Cizre’deki operasyonları için ‘devlet katliam’ yapıyor diye rapor hazırlayan CHP’li milletvekilleri ile sözde aydın bildirisine de destek verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.