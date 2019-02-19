'Terör koridorunu mutlaka yıkacağız'
Erdoğan: Gönül ister ki terörle mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın ama yakında ağır bir darbe vuracağız ve ne pahasına olursa olsun terör koridorunu yıkacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Burdur ve Isparta’da düzenlenen mitinglerde halka hitap etti. Vatandaşlara önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ne pahasına olursa olsun sınırdaki terör koridorunu yıkacaklarını ve tanzim satışları da genişleteceklerini söyledi.
9 KATTRİLYON YATIRIM
İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: “Sizlerle hasret gidermekten çok memnunum. Burdurlu kardeşlerimi özlemişim, gördüğüm kadarı ile Burdur da bizi özlemiş. Burdur, 31 Mart’da AK Parti belediyeciliği ile tekrar buluşmaya hazır mısınız? Burdur 31 Mart’da Cumhur ittifakının yanında yer alarak ülkene sahip çıkmaya hazır mısın? Son 16 yılda Burdur’a 9 kattrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 1100 adet yeni derslik ilan ettik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni şehrimize biz kazandırdık. Bin 900 kişi kapasiteli yurt açıyoruz. Devlet hastanesi yanında Burdur Millet Bahçesi’ni yapıyoruz.”
LAF DEĞİL İŞ YAPIYORUZ
“Buradan çok farklı bir müjde veriyorum. Salda Gölü’nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz. TOKİ ile Burdur Bozkurt Mahallesinin kentsel dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı, Nisan’da inşaate başlıyoruz. Burdur’da 14 baraj ve 1 gölet inşa ettik, laf değil iş yapıyoruz. Sulama projeleriyle 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık, 32 bin dekar alanı daha açacağız. Laf değil iş yapıyoruz, iş.”
SU SORUNU GİDERİLECEK
“Burdur şehir merkezine içme suyu temin edeceğimiz projelerimizi hazırladık. Burdur Gölü’nü takviye etmek için Büyük Menderes Nehri kaynaklarından su vereceğiz, su çekilmesini telafi edeceğiz. Biz hatları yeniledik ancak belediye şebekeyi yenilemeği için vatandaşımız suyu içemiyor. Afyon-Burdur-Denizli-Isparta demiryolu hattını yerli milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz. Burdur’un içme suyu, trafik, yol, otopark sorununu çözemeyen bu zihniyeti 31 Mart’da tasfiye edeceğinize inanıyorum. Burdurlu çiftçimize 1,1 kattrilyon lira tarımsal destek, girişimcilerimize 1,5 kattrilyon lira yatırım desteği sağladık. Şehrimize bir de teknopark kurduk. Burdur’da 19 bin iş yerine toplam 181 milyon lira tutarında SGK Prim Teşviği verdik.”
81 İLDE UYGULANACAK
“Patlıcan, patates, soğan burada üzdüler. Anında tanzim satış çadırları kurduk. Tanzim satışları genişletiyoruz. Seçim sonrası bu mantık devam ederse bu işi 81 vilayetin tamamında uygulamaya koyacağız.
SINIRIMIZIN DİBİNDE
“Münbiç ve Fırat’ın doğusunu terör örgütünden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim.”
BİZE VAZGEÇİN DİYORLAR
“Kalkmışlar S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim? Yunanistan’ın senelerdir S-300’leri var ona bir şey diyorlar mı? Siz herhangi bir adım atmış değilsiniz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. Türkiye’nin böyle bir gerekçeyle eleştirilmesini haklı göremeyiz. Söz verildiği gibi Münbiç’in terör örgütü mensuplarından temizlenmesini bekliyoruz. Fırat’ın doğusundaki terör örgütü yapılanmasına sunulan desteğin kesilmesini bekliyoruz.”
23 BİN TIR SİLAH VERDİLER
“Siz kalkacaksınız 22 bin, 23 bin TIR teröristlere Irak kanalıyla silah getireceksin, araç gereç getireceksin. Ben senden paramla isteyeceğim bana vermeyeceksin. Onlara ise parasız vereceksin. Bu nasıl ittifak, bu nasıl ortaklık, bu nasıl NATO’da beraber olmak? Bizim yanımızda olan dostlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın ama yakında ağır bir darbe vuracağız. Mesele Türkiye’nin beka meselesidir.”
TERÖRE AĞIR DARBE
“Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil’de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor. Terör koridoruna büyük bir darbe indirdik. 40 bin kilometrekarelik alanı terör örgütlerinin zulmünden kurtardık. Ülkemizin bekasına kastedenlere unutamayacakları bir ders verdik.”
BENİM MİLLETİMİ KİMSE SÖMÜREMEZ
Isparta’da vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Isparta’yı görüp de hayran kalmamak mümkün mü? Cumhur ittifakını yüzde 61 ile zirveye taşıdığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dostluğumuzu daim eylesin diyorum. Şimdi sizlerden 31 Mart’ta tarihi bir zafer bekliyorum. Öyle bir cevap verin ki mazlumların kalbine inşirah olsun. Millet düşmanlarının yürekleri titresin. Terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. İşte bak tanzim satışlarda buradaki elmaları da uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum. Bakın önlemimizi aldık. Kim kaybediyor? Fırsatçılar. Kim kazanıyor? Millet. Benim milletimi kimse sömüremez. Zulm ile abad olunmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğumuzda önümüze çıkarılan onca engele rağmen bu şekilde başarıyı elde ettik. Türlü saldırılara maruz kaldık, bütün bu iftiraların üstesinden de milletimizin desteği ve duası sayesinde bu günlere geldik. 15 Temmuz’da ise FETÖ yılanını üzerimize saldılar. Milletimizin cesareti sayesinde hamdolsun bunu da boşa çıkardık. Hainler Türkiye’yi teslim alamadı. Göreve geldik Türkiye’nin IMF’ye borcu 23,5 milyar borcu vardı. Bay Kemal çıkmış utanmadan bu iktidar yine IMF’ye gidecek diyor. IMF’ye giden biz olmadık ki CHP zihniyeti oldu. Biz geldik baktık ki 23,5 milyar borç var hemen ilk işimiz dedik bu borcu kaldıracağız ve o zamanki IMF Başkanı ile Davos’ta konuşuyoruz. Dedim ki bak başkan Türkiye’nin Başbakanı benim sen değilsin. Dolayısıyla taksitini alıyor musun? Alıyorsun... sen kalkıp da Türkiye’yi yönetemezsin Türkiye’yi ben yönetirim. Biraz sağa sola savruldu. 23,5 milyar dolar borcu ödedik IMF ile işimiz bitti. Bizim IMF ile bir işimiz yok.”
ERDOĞAN’A BÜYÜK İLGİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisince Burdur ve Isparta'da düzenlenen mitinglere katılarak vatandaşlara hitap etti. Programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
ÇOCUKLARLA SOHBET
Başkan Erdoğan, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’nda kendisini karşılayanlar arasında yer alan yöresel kıyafetli çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
YANIMIZDA OLAN KAZANIR
“Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler kendilerini hak sahibi görüyor. Benim 911 km sınırım var, ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit? Güvenlik kaygılarını anlayışla karşılamalılar. Gerekenleri yapmaktan asla geri durmayacağız. Tek isteğimiz haklı mücadelemize destek verilmesi. Bu bölgede ancak Türkiye’yi karşısına değil, yanına alanlar kazanır. Biz mümkün olsa 24 saatin üstüne bir 24 saat daha ekleyerek günü kapatmak istiyoruz. Biz milletimize, şehirlerimize hizmete talibiz.”
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