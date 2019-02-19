'Terör koridorunu mutlaka yıkacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Burdur ve Isparta’da düzenlenen mitinglerde halka hitap etti. Vatandaşlara önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ne pahasına olursa olsun sınırdaki terör koridorunu yıkacaklarını ve tanzim satışları da genişleteceklerini söyledi.

9 KATTRİLYON YATIRIM

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: “Sizlerle hasret gidermekten çok memnunum. Burdurlu kardeşlerimi özlemişim, gördüğüm kadarı ile Burdur da bizi özlemiş. Burdur, 31 Mart’da AK Parti belediyeciliği ile tekrar buluşmaya hazır mısınız? Burdur 31 Mart’da Cumhur ittifakının yanında yer alarak ülkene sahip çıkmaya hazır mısın? Son 16 yılda Burdur’a 9 kattrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 1100 adet yeni derslik ilan ettik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni şehrimize biz kazandırdık. Bin 900 kişi kapasiteli yurt açıyoruz. Devlet hastanesi yanında Burdur Millet Bahçesi’ni yapıyoruz.”

LAF DEĞİL İŞ YAPIYORUZ

“Buradan çok farklı bir müjde veriyorum. Salda Gölü’nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz. TOKİ ile Burdur Bozkurt Mahallesinin kentsel dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı, Nisan’da inşaate başlıyoruz. Burdur’da 14 baraj ve 1 gölet inşa ettik, laf değil iş yapıyoruz. Sulama projeleriyle 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık, 32 bin dekar alanı daha açacağız. Laf değil iş yapıyoruz, iş.”

SU SORUNU GİDERİLECEK

“Burdur şehir merkezine içme suyu temin edeceğimiz projelerimizi hazırladık. Burdur Gölü’nü takviye etmek için Büyük Menderes Nehri kaynaklarından su vereceğiz, su çekilmesini telafi edeceğiz. Biz hatları yeniledik ancak belediye şebekeyi yenilemeği için vatandaşımız suyu içemiyor. Afyon-Burdur-Denizli-Isparta demiryolu hattını yerli milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz. Burdur’un içme suyu, trafik, yol, otopark sorununu çözemeyen bu zihniyeti 31 Mart’da tasfiye edeceğinize inanıyorum. Burdurlu çiftçimize 1,1 kattrilyon lira tarımsal destek, girişimcilerimize 1,5 kattrilyon lira yatırım desteği sağladık. Şehrimize bir de teknopark kurduk. Burdur’da 19 bin iş yerine toplam 181 milyon lira tutarında SGK Prim Teşviği verdik.”

81 İLDE UYGULANACAK

“Patlıcan, patates, soğan burada üzdüler. Anında tanzim satış çadırları kurduk. Tanzim satışları genişletiyoruz. Seçim sonrası bu mantık devam ederse bu işi 81 vilayetin tamamında uygulamaya koyacağız.

SINIRIMIZIN DİBİNDE

“Münbiç ve Fırat’ın doğusunu terör örgütünden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim.”

BİZE VAZGEÇİN DİYORLAR

“Kalkmışlar S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim? Yunanistan’ın senelerdir S-300’leri var ona bir şey diyorlar mı? Siz herhangi bir adım atmış değilsiniz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. Türkiye’nin böyle bir gerekçeyle eleştirilmesini haklı göremeyiz. Söz verildiği gibi Münbiç’in terör örgütü mensuplarından temizlenmesini bekliyoruz. Fırat’ın doğusundaki terör örgütü yapılanmasına sunulan desteğin kesilmesini bekliyoruz.”

23 BİN TIR SİLAH VERDİLER

“Siz kalkacaksınız 22 bin, 23 bin TIR teröristlere Irak kanalıyla silah getireceksin, araç gereç getireceksin. Ben senden paramla isteyeceğim bana vermeyeceksin. Onlara ise parasız vereceksin. Bu nasıl ittifak, bu nasıl ortaklık, bu nasıl NATO’da beraber olmak? Bizim yanımızda olan dostlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın ama yakında ağır bir darbe vuracağız. Mesele Türkiye’nin beka meselesidir.”