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Terör örgütü kaçırdığı küçük çocukları ölüme gönderiyor

Terör örgütü YPG/PKK, ailelerinden kopardığı 11 ile 16 yaş arasındaki çocukları çatışmalarda kullanıyor.

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ABD’nin  2015 ve 2016’da yayımladığı raporlarda PYD/PKK’nın 15 yaş altı dâhil erkek ve kız çocukları kullandığı ve eğitim kamplarına götürdüğü kaydediliyor. Uluslararası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da PKK’nın insanlık dışı tavrına dikkati çekiyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından,  2014’te yayımlanan raporda da YPG’nin 18 yaş altı erkek ve kız çocuklarını kullandığı ve bazı çocukların YPG saflarında çatışmalara katıldığı belirtiliyor. 

12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR 

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun 2013’te yayımladığı raporda, YPG’nin 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını kullandığı vurgulanıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütünce 2015’te yayımlanan raporda da PYD/YPG’nin, 18 yaş altı erkek ve kız çocuklarını çatışmalarda kullanmayı durdurma taahhütlerini yerine getirmediğine işaret ediliyor. YPG ve YPJ’nin 18 yaş altı çocukları üye yaptığı, savaştırdığı ve hatta bazı çocukların Temmuz 2015’te öldüğüne ilişkin olayların belgelendirildiği de kaydediliyor.   

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