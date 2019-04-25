'Terör örgütü uzantılarına izin vermeyeceğiz'
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü uzantılarının ne merkezi ne de yerel yönetimlerimizde hakim olmalarına izin verilmeyeceğini söyledi.
Oktay, Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi Açılış Töreni’nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun bugün toplanacağı bilgisini de verdi.
YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞ
FETÖ’nün darbe girişiminin kamu kurumları ve yerel yönetimler gibi topluma temas eden yerlerde çalışan personelin, yerli ve milli bir anlayışa da sahip olmasının elzemliğini gösterdiğine dikkati çeken Oktay “FETÖ, PKK gibi terör örgütü uzantılarının ne merkezi yönetim kurumlarımızda ne yerel yönetimlerimizde ne de sivil toplum kuruluşlarımıza hakim olmalarına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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