Terör örgütüne ağır darbe

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hani ilçeleri kırsallarında 3 Ekim’de Jandarma Komando Timleri, Jandarma Özel Harekat Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan ‘Bayrak-94 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Sarı-1 Müşterek Operasyonu’ tamamlandı. Operasyonda, teröristlerce kullanılan 16 sığınak ve 3 barınak vatandaşların da yardımıyla tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi. Lice ilçesi Birlik köyünde 5 farklı noktada, amonyum nitratla hazırlanmış ve uzaktan komuta sistemiyle patlatmaya hazır hale getirilmiş 5 el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi. Operasyonda, jelikan bidonlarda 3 kalaşnikof piyade tüfeği, silah, bin 169 fişek, 2 roketatar mühimmatı, 4 el yapımı el bombası,31 entegre, araç telsizi, el telsizi, 2 drone, 175 kilogram amonyum nitrat, 7 termal elbise, soğuk iklim üst elbisesi, 9 terörist kıyafeti, 100 operasyon tişörtü, üzerinde PÖH yazan 2 tişört ve bir polar, çok sayıda giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ile örgütsel kitap ele geçirildi. Öte yandan j Muş’ta jandarma ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK’lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.