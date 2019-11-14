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Terör örgütünün elinden kurtarıldı

Suriye’de 15 yaşında YPG/PKK’ya katılan iki terörist, ailelerinin ve emniyet güçlerinin ikna çabaları sonucu kurtarıldı ve Hatay’a getirildi. M.Ş.Ç ile V.İ., terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

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Suriye’de biri 2014, diğeri 2015’te YPG/PKK’ya katılan iki teröristin, ailelerinin de devreye girmesiyle ikna edilerek teslim olması sağlandı. Yaklaşık 3 ay önce Van ve Diyarbakır’daki ailelerine telefon ederek çok pişman olduklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını ama korktuklarını dile getiren iki teröristin yakınları, emniyet birimleriyle irtibat kurdu. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S.Ç. (19) ve V.İ. (20) ile iletişime geçerek onları teslim olmaları için ikna etti. 

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yapılan çalışma sonucu, emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçmayı başaran teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin’e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Yaklaşık 4 yıldır ailesinden uzak kalan M.Ş.Ç. ile 5 yıldır örgütün elinde bulunan V.İ, Hatay’da aileleriyle bir araya getirildi. Aile bireyleri, kavuşma anında terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü. Teröristlerden M.Ş.Ç’nin babası K.Ç (66), “Bitti artık evimizdesin oğlum, korkma her şey bitti. Devletimize sığındığın için hamd olsun, Allah’ıma şükrediyorum” diyerek gözyaşı döktü. Kandırılarak dağa kaçırılan diğer örgüt mensuplarına da çağrıda bulunan K.Ç, “Gelin devlete sığının, orası iyi bir yol değil, orası zaten terörün yuvasıdır” dedi. M.Ş.Ç’nin annesi C.Ç. (55) de oğlunu 4 yıl sonra karşısında görünce çok mutlu olduğunu ve sevincinden bayıldığını belirtti . Teröristlerden V.İ’nin babası İ.İ. (59) ise 5 yıldır çocuğunu her yerde aradığını ve en sonunda terör örgütünün elinde bulduğunu anlattı. 

5 YILDIR ARADIM

Oğlundan ilk haberi 5 yıl sonra bir telefonla aldığını aktaran İ.İ, “Tüm illerde kayıp ilanı verdim ama onu bulamadım. Bana telefon açtı, hep onu ikna etmeye çalıştım. Geçen hafta emniyetten telefon geldi ‘müjde çocuğun elimizde’ dediler. Ben de sevincimden bayılmışım. Hep gelmek istemiş ama korkmuş fırsat bulamamış artık Allah bir fırsat verdi, geldi sığındı devletimize” ifadesini kullandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. 

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