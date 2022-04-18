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Politika

'Terör, ya yok olacak, ya yok olacak'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Terör ya yok olacak, ya yok olacak.' dedi.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 14:55 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:55
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır süren terörle mücadelesini bütün dünyanın bildiğini belirterek, terörün ülkenin başına tebelleş olmuş bir musibet olduğunu söyledi.

Terörün aynı zamanda komşu ülkeleri de rahatsız ettiğini, bu nedenle kökünden halledilmesi gerektiğini kaydeden Aydemir, "Pençe Kilit Operasyonu'yla Allah'ın izniyle bütünüyle yok edilecek inşallah." diye konuştu.

Aydemir, mücadelenin dünya barışına da katkı sunacağını dile getirerek, terörden arındırılmış bir hal ortaya çıkarsa Irak, İran, Suriye'nin de bundan fayda sağlayacağını vurguladı.

Büyük başarının Türkiye'yi beklediğini ifade eden Aydemir, "Terör, ya yok olacak, ya yok olacak." dedi. Aydemir, muhalefetiyle, iktidarıyla yekpare bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Altı muhalefet partisinin kurduğu ittifakın suni bir ittifak olduğunu dile getiren Aydemir, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşıma, diğer ittifak üyelerinin tepki verdiğini söyledi. "Karman çorman bir haldeler" değerlendirmesinde bulunan Aydemir, 2023'te bu ittifakın darmadağın olacağını savundu.

  • İbrahim Aydemir
  • AK Parti
  • Pençe Kilit Operasyonu

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