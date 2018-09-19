Terör yuvaları vuruldu: 8 ölü
Türkiye’yi karada ve havada sınır ihlali yapmakla suçlayan ve ihlalleri Birleşmiş Milletler’e taşıyacağını söyleyen Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’ye jetler cevap verdi: Haftanin ve Gara bölgelerinde yuvalanan 8 terörist öldürüldü.
Irak’ta Bakanlar Kurulu, Türkiye’nin Irak hava sahasına yönelik ihlalleri BM nezdinde belgelemek ve Ulusal Güvenlik Meclisi’nin gündemine getirmek için çalışma yapma kararı aldı. Başbakan Haydar el-İbadi tarafından açıklanan Irak Hükümeti’nin bir diğer kararı da Türkiye-Irak sınırında güvenliğin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla sınır boyuna asker yerleştirmek olmuştu.
GARA MEZAR OLDU
Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye, bekası için yurt içi ve yurt dışındaki terörist unsurlarla mücadelesine kararlılıkla sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
PKK’DAKİ BÜYÜK KRİZ TELSİZ KONUŞMALARINDA
Güvenlik kaynaklarının bölgedeki gelişmelerle ilgili hazırladığı raporlara, PKK’nın psikolojik terörde de kadınları kullanmaya başladığı bilgisi yansıdı. Irak Sincar’da yuvalanan PKK’nın Kandil’de “Afrin’deki kuşatmayı kıracağız” diyerek, Sincar’daki kadın teröristleri Afrin’e sevk ettiğine dair yalan propaganda yaptığı tespit edildi.
Dinlemelere takılan telsiz konuşmalarında, sürekli zayiat veren terörist grupların, kadınları ön plana sürdüğü tespit edildi. Kadın teröristlerin, verilen ağır zayiatlar nedeniyle talimat veren elebaşlarını suçladığı, talimat veren elebaşının ise kadın gruplara benzer suçlamaları yönelttiği ortaya çıktı.
GRİ LİSTE TEMİZLİĞİ
Bingöl güvenlik güçlerinin geçen ay düzenledikleri iki farklı operasyonda etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten ikisinin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori’de yer aldığı tespit edildi. Sözde Erzurum eyaletinde faaliyet gösteren ‘Delila Çiya’ kod adlı PKK’lı Ceylan Buğan (26) ile yine aynı listede aranan Şervan Çevlik kod adlı Fırat Dağdelen iki farklı operasyonda öldürüldü. Valilikten yapılan yazılı açıklamada “Yapılan kimlik teşhisi sonucu, etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütü mensubundan birisinin ‘sözde’ Erzurum eyaletinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığı’nca gri listede aranan ‘Delila Çiya’ kod adlı Ceylan Buğan ve yine aynı listede aranan Şervan Çevlik kod adlı Fırat Dağdelen olduğu tespit edilmiştir. Üzerlerinde 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirilmiştir” denildi.
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