Teröristlere ödül koyanlar, PKK ile petrol pazarlığı yapıyor

Amerika’nın üç terörist başını ödül listesine almasıyla ilgili Bakan Soylu “Bizi aldatmaya çalışıyorlar. En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki ‘senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil’, biz de bunu yiyeceğiz. Arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber ‘petrolün yüzde 25’i benim olacak, yüzde 75’i senin olacak’ hesabını yapanlardır. Bu bir ikiyüzlülüktür, bu samimiyetsizliktir. Türkiye, eski Türkiye değildir. “Suçu sabit ve kırmızı bültenle aradığımız teröristlere de Avrupa’da oturum hakkı veriliyor” diyen soylu şöyle konuştu:

KIZLAR YEM OLMAYACAK

2016’da dağlarda 2 bin 750 teröristin barınırken bugün bu sayının 700’e düştü. Teröristler, Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan 13-14 yaşında kız çocuklarına, ailelerinden ayırdıktan sonra taciz ve tecavüzde bulunuyorlar. Şırnak’ta da Beytüşşebap’ta da, Batman Kozluk’ta da bugün hiçbir sınıfımızda tek bir öğretmen eksikliği yoktur. O kızları PKK terör örgütüne yem etmeyeceğiz.