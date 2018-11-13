Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Teröristlere ödül koyanlar, PKK ile petrol pazarlığı yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen, AKÜ 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde gündeme ilişkin konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerika’nın üç terörist başını ödül listesine almasıyla ilgili Bakan Soylu “Bizi aldatmaya çalışıyorlar. En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki ‘senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil’, biz de bunu yiyeceğiz. Arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber ‘petrolün yüzde 25’i benim olacak, yüzde 75’i senin olacak’ hesabını yapanlardır. Bu bir ikiyüzlülüktür, bu samimiyetsizliktir. Türkiye, eski Türkiye değildir. “Suçu sabit ve kırmızı bültenle aradığımız teröristlere de Avrupa’da oturum hakkı veriliyor” diyen soylu şöyle konuştu: 

KIZLAR YEM OLMAYACAK 

2016’da dağlarda 2 bin 750 teröristin barınırken bugün bu sayının 700’e düştü. Teröristler, Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan 13-14 yaşında kız çocuklarına, ailelerinden ayırdıktan sonra taciz ve tecavüzde bulunuyorlar. Şırnak’ta da Beytüşşebap’ta da, Batman Kozluk’ta da bugün hiçbir sınıfımızda tek bir öğretmen eksikliği yoktur. O kızları PKK terör örgütüne yem etmeyeceğiz.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA