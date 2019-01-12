'Teröristleri defedeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırında görevli birliklerde incelemeler yaptı. Akar, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda bölgede görev yapan, aralarında özel kuvvetler ve komando tugaylarının da bulunduğu birlik komutanlarıyla bir araya geldi. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar, tugaydaki personele hitap etti.

GÖZÜMÜZ YOK

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, Suriye ve Irak’taki harekatlara atıf yaparak “Kimsenin toprağında gözümüz yok” dedi. Akar, Türkiye’nin güneyinde terörist koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyeceğine dikkati çekerek, “Bu konuda son derece kararlıyız” diye konuştu. Nerede olursa olsun terör belasını bitireceklerini vurgulayan Akar şunları söyledi: “Şu anda bir tarafta önümüzde Münbiç var, diğer tarafta Fırat’ın doğusu var. Hazırlıklar, planlamalar yapıldı.Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki teröristler de kazdıkları hendeklere gömülecektir. Hedefinde sadece ve sadece teröristler var. Terör örgütü DEAŞ, Müslümanların temsilcisi olmadığı gibi PKK/YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir.

TEK HEDEF TERÖRİSTLER

Bizim Kürt kardeşlerimizle, Suriye’deki Arap kardeşlerimizle ve diğer etnik ve dini gruplarla hiçbir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir, DEAŞ’tır, PKK/YPG’dir.” Münbiç ve Fırat’ın doğusunda teröristlerce kazılan çukurları anımsatan Akar, “Ne yaparlarsa yapsınlar, teröristlerin herhangi bir kurtuluş şansı yok. Bunları mutlaka oradan defedeceğiz. Bunu teröristlerin elebaşıları anlamış bulunuyor. Beklentimiz bunların altındakilerin de bu hususu anlamaları ve bir an önce silahlarını bırakıp adalete teslim olmaları, evlerine dönmeleri” çağrısı yaptı.