'Teröristleri defedeceğiz'
Milli Savunma Bakanı Akar Şanlıurfa’da bölgede görev yapan özel kuvvetler ve komando tugaylarının komutanlarıyla bir araya geldi. Akar, “Önümüzde Münbiç, Fırat’ın doğusu var. Tüm planlamalar yapıldı. Teröristleri mutlaka defedeceğiz” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırında görevli birliklerde incelemeler yaptı. Akar, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda bölgede görev yapan, aralarında özel kuvvetler ve komando tugaylarının da bulunduğu birlik komutanlarıyla bir araya geldi. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar, tugaydaki personele hitap etti.
GÖZÜMÜZ YOK
Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, Suriye ve Irak’taki harekatlara atıf yaparak “Kimsenin toprağında gözümüz yok” dedi. Akar, Türkiye’nin güneyinde terörist koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyeceğine dikkati çekerek, “Bu konuda son derece kararlıyız” diye konuştu. Nerede olursa olsun terör belasını bitireceklerini vurgulayan Akar şunları söyledi: “Şu anda bir tarafta önümüzde Münbiç var, diğer tarafta Fırat’ın doğusu var. Hazırlıklar, planlamalar yapıldı.Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki teröristler de kazdıkları hendeklere gömülecektir. Hedefinde sadece ve sadece teröristler var. Terör örgütü DEAŞ, Müslümanların temsilcisi olmadığı gibi PKK/YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir.
TEK HEDEF TERÖRİSTLER
Bizim Kürt kardeşlerimizle, Suriye’deki Arap kardeşlerimizle ve diğer etnik ve dini gruplarla hiçbir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir, DEAŞ’tır, PKK/YPG’dir.” Münbiç ve Fırat’ın doğusunda teröristlerce kazılan çukurları anımsatan Akar, “Ne yaparlarsa yapsınlar, teröristlerin herhangi bir kurtuluş şansı yok. Bunları mutlaka oradan defedeceğiz. Bunu teröristlerin elebaşıları anlamış bulunuyor. Beklentimiz bunların altındakilerin de bu hususu anlamaları ve bir an önce silahlarını bırakıp adalete teslim olmaları, evlerine dönmeleri” çağrısı yaptı.
‘Allah’a emanet olun paşam!..’
Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa’da cuma namazını Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki Dergah Camisi’nde eda etti. Akar ve beraberindekilere cuma namazı sonrası vatandaşlar alkışlarla yoğun bir ilgi gösterdi. Kalabalıkla tokalaşan Akar, vatandaşların “Allah’a emanet olun paşam”, “Başarınız daim olsun”, “Allah muvaffak etsin” şeklindeki sözlerine,“Sağolun” şeklinde cevap verdi.
Sınıra takviye komando ve tank
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis’e vardı. Türkiye’nin farklı birliklerinden gönderilen, aralarında tankların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy Elbeyli ilçesine ulaştı. Tank yüklü başka bir askeri konvoy da Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçen konvoy, Gaziantep yönünde devam etti. Türkiye’nin farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde tank ve zırhlı personel taşıyıcıların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Yayladağı ilçesine geldi. Burada tırlardan indirilen çok sayıda askeri araç, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.