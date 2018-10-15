Teröristlerin korkulu rüyası

Teröre ve her tür tehdide karşı etkili mücadele yürütülmesi amacıyla motorlu piyade tugayları komando tugayı olarak yapılandırıldı. Bu karar doğrultusunda, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu profesyonellik anlamında büyük dönüşüm yaşandı. Dönüşümü yapılan taburlarda gece gündüz demeden terörle etkin mücadele yürüten kahraman komandolar, kırsalı adeta teröristlere dar etti. Sözleşmeli er, uzman çavuş ve astsubaylardan oluşan komandolar, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından terörle profesyonel şekilde mücadele ediyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde de takip, tespit ve imha harekatları gerçekleştiriyor.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Tam donanımlı son teknoloji malzeme ve teçhizatlarla güçlendirilen komandolar, teröristlere karşı amansızca yürütülen operasyonlarda başarı sağlıyor. Operasyon emri için her daim hazır bekleyen komandolar, tehdidi uzaktan karşılayarak teröristi yerinde tespit edip, etkisiz hale getiriyor. Bu kapsamda kurulan Şırnak’taki 6. Komando Tugayına bağlı 1. Komando Taburunda görevli komandolar, Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerindeki PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor. Teröristleri tespit etmek için Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu ASELSAN’ın mühendisleri tarafından üretilen Çok Rotorlu İnsansız Uçan Sistemi kullanılırken MK-19 otomatik bomba atar, tek atışta hedefi bin 400 metreden vurabilen keskin nişancı silahı Accuracy, 12,7 milimetre uçaksavar, 120 milimetrelik havan, PKMS makineli tüfek ve milli piyade tüfeği MPT-76 ile bölgedeki üs bölgelerinin güvenliği sağlanıyor.