Teröristlerin ümitsiz çırpınışları

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı hem Amerika iç siyasetini karıştırdı hem de Suriye’deki teröristleri yeni bir oyun kurmaya itti. Kendisine binlerce tır ve uçak dolusu silah yardımı yapan ABD’yi sahada tutmak isteyen YPG/PKK yeni ihaneti için düğmeye bastı. Afrin’de, dün, terör örgütü YPG yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen bombalı iki saldırı meydana geldi. İlk olayda, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bomba düzeneği, aracın ilçe merkezinde Kawa kavşağı olarak bilinen mevkiden geçtiği sırada infilak ettirildi. Patlamada, otobüsteki 2 sivil hayatını kaybederken 8 yolcu yaralandı. İkinci saldırıda ise ilçe merkezindeki işlek bir caddede yer alan çöp konteynırına yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı. Terör örgütü YPG, Zeytin Dalı Harekâtı’yla Afrin’den çıkartılmasından sonra sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

YPG’NİN DEAŞ OYUNU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını “Orada olmamızın tek nedeni DEAŞ’tı ve DEAŞ’ı yendik” açıklamasının ardından YPG, müttefikini kaybetmemek için kendisi gibi bir başka terör örgütünü devreye soktu. Terörist DEAŞ’lıları hapishanelerden salan YPG önce Münbiç’te DEAŞ eliyle bombalı saldırı düzenlendi. ABD ve YPG’ye rağmen geçen çarşamba gerçekleştirilen kanlı terör olayında 4’ü ABD askeri ve çalışanı olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı ile dünya kamuoyu ve başta Fransa olmak üzere ABD’nin Suriye’den bir kez daha çekilmemesini istedi. Ardından da dün Afrin’de terör örgütü YPG yanlısı Afrin Şahinleri isimli grup, bombalı araç saldırılarını kendilerinin yaptığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sonrası bir yıldır Afrin’de huzur hâkimdi. Dün Star’ın ‘Afrin’de hayat var’ ve ‘Darısı Fırat’ın doğusuna’ manşetiyle duyurduğu huzur ortamını YPG’li teröristler bir kez daha hedef almış oldu.

İNSANLIK DÜŞMANLARI

Son kanlı saldırı ile danışıklı dövüş kirli yüzünü bu kez Afrin’de sergilemiş oldu. Sözde Kürtler için savaşan YPG, yine Kürtleri ve Suriyelileri katlederek, insanlık düşmanı olduklarını bir kez daha gösterdi. Terör olayları sonrası Afrin’de güvenlik güçleri teyakkuz durumuna geçti. Günler öncesinden harekâtın yıl dönümünde olası saldırılara karşı alarm durumunda olan güvenlik güçlerinin, dün sabah saatlerinde patlamadan önce ilk olarak kent merkezi yakınlarında durumundan şüphelendiği ve inceleme sonrası bomba yüklü olduğunu belirlediği bir aracı kontrollü olarak infilak ettirdiği öğrenildi.