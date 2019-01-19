Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesi’ndeki adli görüşme odalarında (AGO) incelemelerde bulundu. Uzman pedagoglar eşliğinde AGO gözlem odası ve AGO bekleme odasını inceleyen Gül’e, yetkililer tarafından bilgi verildi. Ardından AGO’lara ilişkin açıklama yapan Gül, mağdur odaklı bir yargılama ve adalet sistemi çerçevesinde önemli bir uygulamayı yerinde gördüklerini söyledi. Gül, Türkiye’de 56 adliyede 59 adli görüşme odasının bulunduğu bilgisini paylaşarak, esasen adaletin mağduriyeti gidermek ve haksızlığı elinden alınmış bir kişinin hakkını iade etmek olduğunu ifade etti. Açıklamaları sonrasında gazetecilerin “Yunanistan’da bulunan FETÖ’cülerle ilgili olarak üçüncü bir ülkeye gönderilme çalışmalarının gizliden gizliye yürütüldüğü iddia ediliyor” sorusu üzerine Gül, şu ifadeleri kullandı: “Gizliden gizliye yürütülen konular, hukukun konusu olmaz. Bizler alenileşmiş, adli yardımlaşma kapsamındaki konularla ilgileniriz. Elbette bu konularla ilgili biz Türkiye’de hukukun yargı mekanizmalarının talep ettiği bu teröristlerin iadesini istiyoruz. Bu konuda da sonuna kadar takipçisi olacağız.”