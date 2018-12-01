Trump, Putin ve Macron, Selman’la görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Selman’la ‘nezaketen’ görüştüğünü duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Selmanla ‘ayaküstü’ sohbet etti. Fransız basını Macron’un Selman’dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya uluslararası uzmanları dahil etmesini istediğini yazdı. Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Selman’ın samimi şekilde selamlaşıp sohbet etmesi de dikkat çekti.