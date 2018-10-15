TSK için 22 Anka yola çıktı

Önümüzdeki günlerde güvenlik güçlerinin envanteri 22 yeni Anka sistemiyle takviye edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesinde (SSİK), sınır içinde ve dışında güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi kararlaştırıldı.

ANKA-S VE ANKA-B

Bu sistemler arasında insansız hava araçları da yer alıyor. TSK’nın keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yandan daha önce verilen siparişlere ilişkin teslimatlar sürerken, bir yandan da yeni sistemlerle bu konudaki imkanlar artırılacak. Bu kapsamda 16’sı Anka-S, 6’sı Anka-B olmak üzere toplamda 22 Anka sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına karar verildi. Bu sistemlerle birlikte yer kontrol istasyonları, son dönemde milli olarak geliştirilen radar ve kameraların da teslimatı gerçekleştirilecek.

4 FÜZE BİRDEN

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 8 Anka-S kazandırırken, yakın zamanda 2 aracın daha teslimatıyla toplam 10 adetlik sipariş tamamlanacak. TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen Anka’lar, gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunuyor. Faydalı yük kapasitesi 200 kilogram olan Anka’lar, 30 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor, 24 saat görev yapabiliyor. Hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirirken, 4 adet de füze taşıyabiliyor.