TSK nefes kesti
Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış 2019 Tatbikatı’nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Tatbikatın fiili aşamasının sonunda konuşan Akar, Tatbikatları ‘barış zamanlarında savaş şartları için hazırlanılan önemli faaliyetler’ olarak nitelendirerek, bu faaliyetlerin savaşta kan dökmemek için önemli bir araç olduğunu bildirdi.
ÖNDE GELEN ORDUDUR
NATO içinde seçkin yere sahip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın önde gelen orduları arasında yer aldığını anlatan Akar “Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan topraklarının bütünlüğü asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir” dedi. Akar, TSK unsurlarının terörle mücadelede ‘girilemez’ denilen yerlere girdiğini, ‘ulaşılamaz’ olarak nitelendirilen yerlere ulaştığını hatırlatarak “Türkiye, çevresindeki sorunların barışçıl, kalıcı ve adil yöntemlerle çözülmesinin gereğine inanmaktadır” ifadelerini kullandı. “Ülkemizin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatıyla dünyaya gösterdiği kararlılık Münbiç ve Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi noktasında da aynen devam etmektedir” diyen Akar şunları söyledi: Münbiç ve Fırat’ın doğusu terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ’tan temizlenerek sınırlarımızda terör koridoruna müsaade edilmeyecektir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’ne katılarak tatbikatı yerinden izledi.
MİLLİ SİLAHLARLA TAM İSABET
TSK, Kış 2019 Tatbikatı fiili bölümünde aralarında yerli üretim ATAK helikopterleri, SİHA, lazer güdümlü Cirit füzelerinin de bulunduğu silah ve sistemleri kullanarak hedeflerini tam isabetle vurdu. İHA’lar tarafından işaretlenenhedefler topçu atışıyla vurulurken bir hedefi de SİHA imha etti. Mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR mayınları imha ederek kahraman Mehmetçiğe yol açtı.
Başkan Erdoğan’dan tatbikat tebriği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüşerek, başarılı geçen tatbikat dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) tebrik etti. Karla kaplı Sarıkamış’taki kış tatbikatına katılan ülkelerin temsilcileriyle TSK unsurlarını selamlayan Başkan Erdoğan, tatbikatın fiili bölümünün başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti aktardı. Başta Akar, Orgeneral Güler ile kuvvet komutanlarını ve Mehmetçik’i tebrik eden Erdoğan, başarıyla gerçekleştirilen tatbikatı Silahlı Kuvvetler için önemli bir aşama olarak nitelendirdi.
Bayraktar SİHA 12’den vurdu
Kars’ta gerçekleştirilen tatbikatta görev alan milli SİHA Bayraktar TB2, eksi 17 derecedeki zorlu hava koşullarında 18 bin feet yükseklikten yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.