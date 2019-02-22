TSK nefes kesti

ÖNDE GELEN ORDUDUR

NATO içinde seçkin yere sahip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın önde gelen orduları arasında yer aldığını anlatan Akar “Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan topraklarının bütünlüğü asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir” dedi. Akar, TSK unsurlarının terörle mücadelede ‘girilemez’ denilen yerlere girdiğini, ‘ulaşılamaz’ olarak nitelendirilen yerlere ulaştığını hatırlatarak “Türkiye, çevresindeki sorunların barışçıl, kalıcı ve adil yöntemlerle çözülmesinin gereğine inanmaktadır” ifadelerini kullandı. “Ülkemizin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatıyla dünyaya gösterdiği kararlılık Münbiç ve Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi noktasında da aynen devam etmektedir” diyen Akar şunları söyledi: Münbiç ve Fırat’ın doğusu terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ’tan temizlenerek sınırlarımızda terör koridoruna müsaade edilmeyecektir.