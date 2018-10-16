TSK’da FETÖ temizliği

İhanet şebekesi FETÖ/PDY mensupları dün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda saklandıkları inlerinde gözaltına alındı. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları yürüttükleri soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerine hainlerin listesini verdi ve yakalama kararı çıkardı.

Savcılığın tespit ettiği örgütün “mahrem imamları” ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemi ile haberleştikleri belirlenen biri yüzbaşı ve 49’u üsteğmen toplam 50 şüpheli için Ankara polisi tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda zanlılardan 30’unun gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul’da da FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kamuya açık alanlardaki sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

ALBAYLAR DA VAR

Savcılık, 19’u muvazzaf, 4’ü 15 Temmuz darbe girişimin ardından kapatılan askeri okul öğrencisi yine 11’i meslekten ihraç toplam 34 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatı ardından harekete geçen polis, 23 ilde 20 kişiyi gözaltına aldı. Bu şüphelirlerden 2’si Albay, 3’ü binbaşı, 5’i yüzbaşı ve 5’inin ise astsubay olduğu öğrenildi.

İstanbul’da da FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve kayyum atanan şirketlerden sahte evraklarla para ve mal kaçırdıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 37 kişiden 25’i yakalandı. 12 şüphelinin yakalanması için çalışıldığı öğrenildi.

Öte yandan İstanbul’da FETÖ’nün üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 üniversitede görev yapan ve aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 20kişi gözaltına alındı.

Tokat ve Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ/PDY’nin “mahrem askeri yapılanması” ve “mahrem imamları” soruşturmasında 28 kişi yakalandı.