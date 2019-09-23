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Tümamiral Yaycı Ortadoğu’ya mercek tuttu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Dr. Cihat Yaycı, 1990-2003 tarihleri arasına kapsayan dönemde Ortadoğu ve Irak’taki gelişmeleri analiz ettiği “Ortadoğu’nun Önemi ve Irak’ta Yaşanan Savaşlar” isimli kitabı Ekim ayında okuyucuyla buluşacak.

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Yaycı’nın Kozmostar Yayınevi’nde çıkacak olan kitabının önsözünde, “Yeni dünya düzeni içerisinde ilk adım hiç şüphesiz ki Ortadoğu ve bu adımın ilk basamağı Irak’tır” tespiti yer alıyor. Cihat Yaycı, Irak’taki petrol rezervlerinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan Türklerin, Türkiye için hayati önemde olduğuna vurgu yapıyor. Yaycı, “Mevcut politik ve siyasi eksende, stratejik ve kırılgan bir coğrafyada yer alan, enerji savaşları uğruna haritası her gün yeniden çizilen ve uluslararası güçlerin stratejik çıkarlar peşinde koştuğu Irak’ta, Türkiye’nin menfaatleri vardır” değerlendirmesinde bulunuyor. Kitapta şu ifadeler dikkat çekiyor:

TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ OLMALIDIR

“Tüm bu savaşların elbette Türkiye’ye ekonomik, sosyal, siyasî ve askerî açılardan önemli etkileri olmuştur. Bu bölgede, menfaatleri bağlamında Türkiye’nin, hem Türkmen soydaşlarımızın geleceği hem de bölgedeki güven ve istikrar adına söz sahibi olması önemlidir.”

Yaycı, daha önce yayınlanan “Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı” kitabında Doğu Akdeniz’in 21. yüzyılın en keskin hesaplaşmasının yapılacağı bölge olacağını ifade etmişti.  l STAR ANKARA

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