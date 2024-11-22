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Politika

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

AA22 Kasım 2024 Cuma 20:18 - Güncelleme:
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Konak'ın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturmasının devam ettiği vurgulanarak, "Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

  • Tunceli Belediye Başkanı
  • Ovacık Belediye Başkanı
  • Görevden Uzaklaştırma

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