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Politika

Türk Devletleri Teşkilatı, Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının yasa dışı işletilmesini kınadı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının Ermenistan tarafından yasa dışı olarak işletilmesini kınadı.

AA13 Ocak 2023 Cuma 22:59 - Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı, Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının yasa dışı işletilmesini kınadı
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TDT, Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesindeki doğal kaynakların yasa dışı işletilmesine ilişkin bir beyanat yayımladı.

Beyanatta, Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesindeki doğal kaynakların Ermenistan ve diğer suç unsurları tarafından yasa dışı olarak sömürülmesinden endişe duyulduğu belirtildi.

Ağır çevresel etkilere yol açan uluslararası hukuk ihlalinin kınandığı beyanatta, "Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının yasa dışı olarak işletilmesi, Ermenistan'a kaçırılması, Azerbaycan topraklarında Ermenistan silahlı kuvvetleri kalıntılarının yasa dışı varlığı ve mayın döşenmesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin birbirinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı duyulması ve tanınması temelindeki normalleşme sürecini baltalamakta ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmemektedir." ifadeleri yer aldı.

Bunun yanı sıra, TDT, söz konusu yasa dışı eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulunurken, Azerbaycan'ın bu konudaki tüm çabalarını desteklediğini ifade etti.

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