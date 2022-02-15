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Politika

Türk heyeti Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Kudüs'e giderek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek. Kalın ve Önal, İsrail tarafıyla da görüşmeler yapacak.

15 Şubat 2022 Salı 11:03 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:10
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Kudüs'e giderek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek. Kalın ve Önal, İsrail tarafıyla da görüşmeler yapacak.

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  • Mahmut Abbas
  • Filistin

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