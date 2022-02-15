Türk heyeti Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek

15 Şubat 2022 Salı 11:03 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:10

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Kudüs'e giderek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek. Kalın ve Önal, İsrail tarafıyla da görüşmeler yapacak.