Sputnik 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:56

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ilişkilerini normalleştirmek adına yeni adımlar atan Ermenistan ve Türkiye arasında bu süreçte arabulucu olmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, "Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi şüphesiz bölgedeki durumun genel olarak iyi yönde gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle Ankara ile Erivan'ın diyalog başlatmak adına son zamanlarda attıkları adımları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"Güç bir konu olan normalleşmenin ele alınması adına bu ülkeler tarafından özel temsilciler atanmış olmasını da belirtmekten de memnuniyet duyuyoruz" diyen Rudenko, 1993'ten beri sınırları kapalı olan Ermenistan ile Türkiye'nin ilişkilerini normalleştirme sürecine 'arabulucu olarak her formatta yardımcı olmaya hazır olduklarını' da kaydetti.