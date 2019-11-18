Türkiye hem imar hem ihya ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından geçen sene 20 Ocak’ta başlatılan ve Suriye Milli Ordusunun da katıldığı harekatla terör örgütlerinden temizlenen Afrin’e dönen Suriyeliler için Türkiye tarafından çeşitli yatırımlar yapıldı. Terör örgütü YPG’nin zarar verdiği sosyal donatıların iyileştirildiği projeler kapsamında, bölgeye çok sayıda yapı inşa edildi, Afrin halkına gıda ve giyim gibi yardımlarda bulunuldu. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları da terörden arındırılan Afrin’in kalkınması ve buradaki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye çok sayıda yardım gönderdi. Fiziki ve teknolojik şartları iyileştirilen Afrin Hastanesinde harekatın ardından 30 bine yakın kişi muayene edildi ve sağlık taramasından geçirildi. Yaklaşık 80 sağlık personelinin görev yaptığı ve 4 diyaliz cihazının bulunduğu hastanede, bugüne kadar 69 çocuk dünyaya geldi. Tedavi olanlara ücretsiz ilaç verilen hastanede, yatak kapasitesinin 60’tan 100’e çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

SAĞLIK TARAMASI

Afrin’e bağlı Cinderes bölgesindeki Muhammediye Çadır Kampı’na inşa edilen Mülteci Sağlığı Kliniği de harekatın ardından hizmete alındı. Klinikte günlük 100 hastaya bakacak şekilde doktor, hemşire ve ebe olmak üzere 10 personel görev yapıyor. Türkiye’nin sunduğu mobil sağlık tarama faaliyetleriyle 2 bin Afrinli genel sağlık ve göz taramalarından geçirildi. Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Afrin’deki 1 büyük hastane ve 4 sağlık merkezi onarılarak, buralara cihaz ve personel desteği sağlandı.

TİCARİ İLİŞKİLER

Afrin bölgesiyle ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı hizmete sunuldu. Afrin ile Hatay arasında açılan kapıyla, insani yardım konvoylarının buradan geçiş yapmasının yanı sıra bölgeyle ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yatırımlarıyla Hatay’dan Afrin kent merkezine uzanan 35 kilometrelik yol açıldı ve asfaltlandı. Cinderes ile Afrin kent merkezi de asfalt yolla birbirine bağlandı. Afrin’i 4 büyük beldeye bağlayan 180 kilometrelik yollar onarılarak kaliteli ulaşım çalışmaları tamamlandı. Kent merkezini yakın köylere bağlayan yollarda da onarım çalışmaları sürdürülüyor. Afrin halkının su ihtiyacını karşılamak üzere Meydanki Barajı’ndan kent ve köylere giden şebekeler yenilendi. DSİ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 110 kilometrelik su şebekesini yenileyerek kent merkezi ve büyük beldelerin içme suyu ihtiyacını karşıladı.

100 BİN KİŞİYE YEMEK

Bölgede, TSK ve diğer kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarınca kurulan aşevlerinden günlük 100 bin kişiye yetecek şekilde yemek ve 200 bine yakın ekmek dağıtımı yapılıyor. Terör örgütünün zarar verdiği 20’ye yakın okulda onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 okul yenilenerek hizmete açıldı. YPG terör örgütünün daha önce zarar verdiği ve kapattığı camilerden şu ana kadar 100’ü onarıldı ve ibadete açıldı, 25’inde ise çalışmalar sürüyor. Afrin’de açılan 25 tekstil atölyesi ve küçük dikimhaneler desteklendi, halkı iş edindirmek için bölgede 50 kurs düzenlendi. Türkiye ,Afrin ve beldelerine de 2 futbol sahası ile 2 halı saha yaptı.