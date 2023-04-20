Türkiye için tarihi gün! Başkan Erdoğan Karadeniz gazı müjdelerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Filyos'ta ülkemizin 2 bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. Birisi Ramazan Bayramıdır, tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamamıyla birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz, kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, güvenli nice bayramlara eriştirmesini diliyorum.

İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Bu projenin ilk adımını, 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 km açığındaki Sakarya Gaz sahasında, Fatih gemisinin sondajıyla atmıştık.

Tuna 1 kuyusunda, 320 milyar metreküplük rezrev olduğu gösterildi. İlave sondajla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih'e Kanuni'nin de katılmasıyla birlikte rezerv miktarı 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de katılmasıyla uluslararası değerlendirme şirketine yaptırdığımız modellemeyle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi.

Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'de gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Sahadan kuyuya, ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık.

1 yıl önce Karadeniz altındaki keşfin ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın Haziran'ında önce sığ sonra derin denizde boru serimi yaptık. Derin deniz kordon hattının etüdlerine, Mart'tan itibaren sistemin testlerine başladık. 10 bin personel, 50 geminin geceli gündüzlü çalışmanın gururu milletimizin tamamına aittir.Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı, kullanılabilir gazı kullanma süresini 3 yılın altına indirdik.

Keşiften 32 ay sonda gazın devreye alınma töreniyle mu bu yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından günde 10 milyon metreküp, ilerleyen süreçte 40 milyon metreküp günde gaz çıkaracağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yüzde 30'unu buradan karışlayacağız. Doğlagazdaki dışa bağımlılığı azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini enerji, teknoloji, lojistik merkezi haline getiriyoruz.



Milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz.

Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutanları üzüyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen karakter fukaralarını üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz.

Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Bir de daha ilk günden itibaren yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar yeni eserlerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletizin tattıracağına inanıyorum.

Bu projenin sismik aramasından sondajına kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kara tesisi inşasına gazın sisteme verilmesinden bu yana önceki dönem Enerji Bakanı Berat bey, sonra Fatih Bey sonra TPAO yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.



1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız.