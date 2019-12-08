'Türkiye ikinci Sykes-Picot’u parçalamıştır'

Bugün Ortadoğu’da iki önemli bölgesel gücün ortaya çıktığını ifade eden Kurtulmuş, birisinin Türkiye olduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Türkiye, önemli bir oyun kurucu devlet haline gelmiştir. Ortadoğu yeni bir güç merkezi olarak Türkiye ile aynı zamanda Türkiye’nin etki alanıyla da karşılaşmaktadır. İşte Barış Pınarı dolayısıyla ortaya çıkan etki alanı bunlardan birisidir” dedi. Kurtulmuş, “Türkiye, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve ondan evvel Zeytin Dalı Operasyonu ile Suriye’nin kuzeyinde oynanan oyun vasıtasıyla hayata geçirilmek istenen ikinci Sykes-Picot’u parçalamış, bir kenara atmıştır” diye konuştu.