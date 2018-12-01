Türkiye ile bazı meseleleri çözdük 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile düzensiz göçün engellenmesi konusunda görüşmelerde bulunduklarını belirten Vitsas, “Türkiye, Meriç’te var gücüyle devriyeler düzenliyor. Biz de bu tarafta çalışmalar yürütüyoruz. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerekir. Bakan Soylu ile bazı meseleleri çözmeyi başardık ama en önemlisi durmuş olan ikili temaslara yeniden başlandı. Bilgi alışverişinin katkısı var. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek amacıyla yapmayı planladığı İstanbul ziyaretinin ardından Soylu ile Atina’da bir araya gelmemiz mümkün” dedi. Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) ile göçmen mutabakatında yaşanan sorunların Yunanistan’dan kaynaklandığını iddia ettiğini belirten Vitsas, “Şimdi (Türkiye’ye göçmenlerin) iade sürecinin yavaş ilerlediğini ve yeterli olmadığını söylerseniz evet, kabul ederim ancak iltica prosedürlerini takip etmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.