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Politika

''Türkiye ile güçlerimizi birleştirirsek dünyanın en ücra noktalarına ulaşabiliriz''

Arjantin Dışişleri Cafiero, 'Türkiye ile güçlerimizi birleştirirsek dünyanın en ücra noktalarına ulaşabiliriz' dedi.

3 Şubat 2023 Cuma 11:49 - Güncelleme:
''Türkiye ile güçlerimizi birleştirirsek dünyanın en ücra noktalarına ulaşabiliriz''
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde görüştü. Arjantin Dışişleri Cafiero, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cafiero, Laçin Koridoru'nun önemine değindi.

Türkiye ile Arjantin arasındaki uydu iş birliğine atıfta bulunan Bakan Cafiero, bu iş birliğinin nükleer tıp alanında da yürütülmesini temenni etti.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki gösterdiği arabuluculuğa işaret eden Cafiero, "Türkiye ile güçlerimizi birleştirirsek çok güçlü oluruz. Dünyanın en ücra noktalarına gidebiliriz. "dedi.

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