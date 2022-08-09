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Politika

Türkiye İtalya'ya ''hayır'' dedi! Bir fırkateynle bölgeden çıkarıldılar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Dışişleri Bakanlığı önemli bir başarı önemli bir imza aldı. İtalyan gemisi Doğu Akdeniz'de bizim uluslararası ekonomik bölgemize girdi. 'Hayır' dedik. Bir fırkateynle çıkardık' dedi. Ayrıca Bakan Akar, devlet uygulaması olması nedeniyle bunun önümüzdeki günlerde çok önemli bir adım olacağının da bilgisini verdi.

9 Ağustos 2022 Salı 14:09 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın 2'nci gününde büyükelçilere seslendi.

Bakan Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dışişleri Bakanlığı önemli bir başarı önemli bir imza aldı. İtalyan gemisi Doğu Akdeniz'de bizim uluslararası ekonomik bölgemize girdi. 'Hayır' dedik. Bir fırkateynle çıkardık. Telsiz temasımızda buraya girmek istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti devletine müracaat etmeniz lazım dedik onlar da müracaat etti. Dışişleri Bakanlığımız da müsaade etti. Olayları yakından takip ediyoruz."

[Sarı renkle işaretlenen yer bahsedilen uluslararası ekonomik bölge]

Ayrıca Bakan Akar, devlet uygulaması olması nedeniyle bunun önümüzdeki günlerde çok önemli bir adım olacağının da bilgisini verdi.

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