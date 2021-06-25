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Politika

Türkiye karşıtı kirli ittifaka çok sert tepki: Hadi oradan...

ABD'nin başkenti Washington'da 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu. Derneğin kuruluş bildirgesinde, Başkan Erdoğan ve Türkiye hedef alındı. Derneğin kurucuları arasında FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de yer alıyor. AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, ABD'deki Türkiye karşıtı bu girişime çok sert tepki gösterdi.

25 Haziran 2021 Cuma 08:06 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 08:11
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FETÖ, ABD'de "Demokrasi" maskesiyle Türkiye karşıtı dernek kurdu. CHP eski milletvekili FETÖ'cü Aykan Erdemir'in başını çektiği oluşumda, Türkiye karşıtı ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı Bolton da yer aldı.

Kirli girişime AK Parti MKYK Üyesi Resul Kurt sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kurt, "Savaş çığırtkanı Bolton, yeteneksiz kardeş Bush ve FETÖ terör örgütü artıkları HDP-PKK teröristlerini de yanlarına alarak aklı sıra Türkiye'ye demokrasi getirecekmiş. Hadi oradan, elinizden milyonlarca masumun kanı damlıyor." ifadelerini kullandı.

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