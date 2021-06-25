Türkiye karşıtı kirli ittifaka çok sert tepki: Hadi oradan...

FETÖ, ABD'de "Demokrasi" maskesiyle Türkiye karşıtı dernek kurdu. CHP eski milletvekili FETÖ'cü Aykan Erdemir'in başını çektiği oluşumda, Türkiye karşıtı ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı Bolton da yer aldı.
Kirli girişime AK Parti MKYK Üyesi Resul Kurt sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kurt, "Savaş çığırtkanı Bolton, yeteneksiz kardeş Bush ve FETÖ terör örgütü artıkları HDP-PKK teröristlerini de yanlarına alarak aklı sıra Türkiye'ye demokrasi getirecekmiş. Hadi oradan, elinizden milyonlarca masumun kanı damlıyor." ifadelerini kullandı.