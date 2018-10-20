'Türkiye, Kaşıkçı olayıyla ilgili delilleri dünya kamuoyu ile paylaşmaktan asla imtina etmeyecektir' AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: 'Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili, Türkiye kesinleşmiş delil ve bulgular ortaya çıktığında bunları dünya kamuoyu ile paylaşmaktan asla imtina etmeyecektir” dedi.