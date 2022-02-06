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Politika

''Türkiye kendi ittifaklarını oluşturuyor'' paniği: Jeopolitik bir depremle karşı karşıyayız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi ittifaklarını oluşturmaya çalıştığı belirtilirken Türkiye-İsrail yakınlaşması nedeniyle Atina ve Rum kesiminin jeopolitik bir depremle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Star.com.tr6 Şubat 2022 Pazar 11:17 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 11:21
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Türkiye-İsrail ilişkilerini ele alan Yunan basını, "Jeopolitik deprem sürüyor ama Lefkoşa uyuyor" başlıklı bir analiz yazısı yayınladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin Türkiye ile İsrail'i yakınlaştırmanın ilk adımı olacağı yazılırken, iki ülke arasındaki normalleşmenin Yunanistan ve Rum kesimine etkileri olacağı belirtildi.

İsrail'in Türkiye konusunda Atina ve Lefkoşa'ya güvence verdiği ama bunların inandırıcı olmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi ittifaklarını oluşturmaya çalıştığı, Washington'un da Türkiye'yi desteklediği kaydedildi.

AB'nin arkasından olayların takip edilmesinin bir hata olduğunun altını çizen Yunan basını, bölgede yaşanan değişiklikler nedeniyle Atina ve Rum kesiminin jeopolitik bir depremle karşı karşıya olduğu uyarında bulundu.

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