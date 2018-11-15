Türkiye olmadan güvenlik olmaz
Sözcü Çelik, “Bu açık bir kırılmadır, nereye gideceğini göreceğiz. İster NATO, ister Avrupa ordusu olsun, Avrupa’nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, ‘Avrupa Ordusu’ tartışmalarına ilişkin, “Bu çok büyük bir ayrışmadır. Beş yıl, üç yıl evvel düşünülemeyecek bir şeydir. Açık bir şekilde ‘Transatlantik İttifak’ta bir çatlak ortaya çıktığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.
AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ
Avrupa’nın güvenliğinde Türkiye’nin önemine işaret eden Çelik, şöyle konuştu: “Bu mesele çok tartışılacak. Bu öteden beri konuşulur. Ama ‘Bu NATO’ya alternatif bir oluşum değildir’ denilir. İlk defa bir ABD Başkanı, Avrupa enteryasyonuna karşı bir laf söyledi ve Brexit’ın yanında olduğunu söyledi. Gelinen son noktada da NATO ile tartışma çıktı. Bundan 5 yıl evvel aklımıza gelmeyen bir şey oldu. Merkel tuttu, Avrupa’nın kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bu çatlak ortaya çıktığını gösteriyor. Paris’teki törenlerde bu gündeme getirildi. Başkan Trump’tan çok sert tweetler geldi. Bu açık bir kırılmadır, nereye gideceğini göreceğiz. İster NATO, ister Avrupa ordusu olsun, Avrupa’nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil.” Hakkari üs bölgesindeki patlamaya rapor tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çeken Çelik, “Milli Savunma Bakanımız açıklanacağını söyledi” dedi.
HASTA ZİYARETİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Kadir Mısıroğlu’na ziyaretine ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, şöyle konuştu: “Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. İnsani bir ziyaretten böylesine siyasi, ideolojik sonuçlar çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır.”
BAZILARI LİBYA’YI DAHA ÇOK BÖLECEK
Bazılarının Libya’yı daha çok bölecek organizasyonların içinde gözüktüğünü belirten Çelik, “Türkiye’nin olmadığı bir masada Libya’yla ilgili tüm ülkeyi kucaklayacak ve halkı için anlamlı gelecek ifade edecek bir siyasi çözüme ulaşılması mümkün değil” dedi.
‘CUMHUR İTTİFAKI’ AYAKTA
Çelik, Mahalli İdareler Seçimine ilişkin, “Cumhur İttifakı ayaktadır, Cumhur İttifakı yoluna devam etmektedir. Diğer partilerin çeşitli konulardaki arayışlarını da izliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
YILMAZ’IN DİSİPLİNE SEVKİ
CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın disiplin kuruluna sevkini değerlendiren Çelik, CHP, ezana saldıran bu şahsı disipline sevk ederek doğru bir iş yapmıştır. Ezan ile kavgalı olmak yanlış bir ruh halidir. Bazı hastalıklar genetik oluyor ve tedavisi yok. CHP’nin, bu şahsa karşı olması Türkiye’nin geldiği nokta açısından anlamlıdır. Ama neden bu tartışmalar hep CHP’den türüyor?” diye konuştu.
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