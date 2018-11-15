Türkiye olmadan güvenlik olmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, ‘Avrupa Ordusu’ tartışmalarına ilişkin, “Bu çok büyük bir ayrışmadır. Beş yıl, üç yıl evvel düşünülemeyecek bir şeydir. Açık bir şekilde ‘Transatlantik İttifak’ta bir çatlak ortaya çıktığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ

Avrupa’nın güvenliğinde Türkiye’nin önemine işaret eden Çelik, şöyle konuştu: “Bu mesele çok tartışılacak. Bu öteden beri konuşulur. Ama ‘Bu NATO’ya alternatif bir oluşum değildir’ denilir. İlk defa bir ABD Başkanı, Avrupa enteryasyonuna karşı bir laf söyledi ve Brexit’ın yanında olduğunu söyledi. Gelinen son noktada da NATO ile tartışma çıktı. Bundan 5 yıl evvel aklımıza gelmeyen bir şey oldu. Merkel tuttu, Avrupa’nın kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bu çatlak ortaya çıktığını gösteriyor. Paris’teki törenlerde bu gündeme getirildi. Başkan Trump’tan çok sert tweetler geldi. Bu açık bir kırılmadır, nereye gideceğini göreceğiz. İster NATO, ister Avrupa ordusu olsun, Avrupa’nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil.” Hakkari üs bölgesindeki patlamaya rapor tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çeken Çelik, “Milli Savunma Bakanımız açıklanacağını söyledi” dedi.

HASTA ZİYARETİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Kadir Mısıroğlu’na ziyaretine ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, şöyle konuştu: “Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. İnsani bir ziyaretten böylesine siyasi, ideolojik sonuçlar çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır.”