Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CNN Türk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Irak tarihi komşumuz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti ve hiç karışan yok. Bizden başka rahatsızlık duyan yok. Her gün geliyor üs bölgelerine saldırıyor dedik. Bu terörü kaynağında tüketeceğiz dedik. Sürekli operasyon yapacağız dedik. PKK, 800 köyü boşaltmış durumda. Buradaki sivil insanlar terk etmiş durumda.

"AKLIMIZLA DALGA GEÇMESİNLER"

Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz. Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor. Biz DEAŞ'la mücadele kapsamında silahlı güçlere destek oluyoruz diyor. Biz de PKK'nın kendisi diyoruz. Adam kendisi demiyor biz PKK'nun türeviyim diyor. Eğer sen bunlara destek oluyorsan destek oluyorum de diyoruz. Bizim aklımızla dalga geçme diyoruz. Adam teslim oluyor Haseke'de çalışıyordum geçen ay bizi bu tarafa gönderdiler diyorlar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi. Dostlarımızın bu desteklen vazgeçmeleri gerekiyor. Fırat Kalkanı Harekatın da DEAŞ'la mücadele en tek TSK'dır. Suriye'de DEAŞ'ın adı bitti hepsi Irak'a kaçtılar. Bugün dahi siz DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız biz sizinle mücadele etmeye hazırız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert bu değil. Konuştuğumuz lisan dünyanın anladığı bir lisan. Komşuyla konuşuyorlar. Suriye'de DEAŞ tehdidi nasıl bitti. Onlarda göğüs göğüse mücadele eden yok.

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