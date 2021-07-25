25 Temmuz 2021 Pazar 14:51 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 15:06

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı sürdürdüğü saldırgan politikaya sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklaması;

Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir. Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan'ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın. Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan'a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan'ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır. Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan'ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir. Ermenistan, Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn Aliyev'in mesajlarını iyi anlamalıdır. Aksi halde yeni sorunlarla yüzleşecektir. Ermenistan'ın bölge barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecektir.