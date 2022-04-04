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Politika

Türkiye'den Buça açıklaması: Dehşet verici

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan görüntülerin 'dehşet verici' ve masum sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 17:12
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Büyükelçiliğin Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

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