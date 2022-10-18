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Politika

Türkiye'den Etiyopya açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin Tigray Bölgesindeki çatışmalara ilişkin, 'Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz. Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir' açıklamasında bulundu.

DHA18 Ekim 2022 Salı 02:02 - Güncelleme:
Türkiye'den Etiyopya açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz
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Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ile ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde bulunan silahlı güçler arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar tekrardan arttı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz. Ülkede şiddete son verilmesi ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyoruz. Afrika Birliği'nin bu amaçla taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik girişimine önem atfediyoruz. Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir" denildi.

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