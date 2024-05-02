Türkiye'den F-16 ve Eurofighter açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CNN Türk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Güler'in açıklamalarından satır başları:

Irak tarihi komşumuz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti ve hiç karışan yok. Bizden başka rahatsızlık duyan yok. Biz her gün geliyor üs bölgelerine saldırıyor dedik. Bu terörü kaynağında tüketeceğiz dedik. Sürekli operasyon yapacağız dedik. PKK 800 köyü boşaltmış durumda. Buradaki sivil insanlar terk etmiş durumda.

Bundan kimse rahatsızlık duymuyor ama biz duyuyoruz. 19 Aralık'ta ilk toplantıyı yaptık, 14 Mart'ta 2. toplantı. Ve sonunda da 3. toplantı Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapıldı. Irak'ta şöyle bir değişiklik oldu, biz de memnunuz. Irak'lı komşularımız PKK'ya hiçbir şey demiyordu. Sen adama terör örgütü demiyorsun, biz seninle terörü konuşmak istiyoruz. Sonunda yasaklı örgüt olarak geçti. Iraklı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz, onlar için de zor bir ortam. Toplantılardan sonra oradaki faaliyetleri daha ciddi yürütüyorlar, bizimle daha koordineli haldeler.

KYB'ye oradaki yöneticilere hep söylüyoruz. Bu işlerden vazgeçin, gelin burada huzur içinde yaşamak istiyorsanız bu terör örgütünden kendinizi kurtarın, biz de buna yardımcı olalım.

TERÖRLE MÜCADELE

Teröristi kaynağında yok etme stratejimiz var. Irak'ın kuzeyindeyiz 5,6 senedir. Örgüt rahat huzur içinde kaldığı yerleri terk ederek, güneye çekiliyor. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız yapacağız.

Şu ana kadar hava gücüyle ilgili bu bağlamında bizi rahatsız eden bir durum yok. Böyle bir şeyi PKK'dan ayrı güç olarak iddia eden dostlarımızda var. PKK'ya vermiyoruz, bu taraftaki PKK'yla ilgisi YPG'ye veriyoruz diyorlar. İki helikopterin düşmesinden sonra ara verdiler ya da başka şekilde faaliyet yürütüyorlar.

"TÜRKİYE EN YOĞUN PETROL KUYUSUNU GABAR'DA AÇTIK"

Bugün Türkiye en yoğun petrol kuyusunu Gabar'da açtık. Günde 40 bin varili geçtik. Yıl sonunda bakanlığımızın gayretiyle 100 bin varili geçeceğiz. Bugün 44 bin varil petrolü çıkarabiliyorsak Hakkari yaylalarında turistleri ağırlayabiliyorsak bunun bir mesaj olması lazım. PKK teröründen yurt içinde söz etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

"MÜTTEFİKLERİMİZLE BU KONUDA ANLAŞAMIYORUZ"

Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz. Biz DEAŞ'la mücadele kapsamında silahlı güçlere destek oluyoruz diyor. Biz de PKK'nın kendisi diyoruz. Adam kendisi demiyor biz PKK'nun türeviyim diyor. Eğer sen bunlara destek oluyorsan destek oluyorum de diyoruz. Bizim aklımızla dalga geçme diyoruz. Adam teslim oluyor Haseke'de çalışıyordum geçen ay bizi bu tarafa gönderdiler diyorlar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi. Dostlarımızın bu desteklen vazgeçmeleri gerekiyor. Fırat Kalkanı Harekatın da DEAŞ'la mücadele en tek TSK'dır. Suriye'de DEAŞ'ın adı bitti hepsi Irak'a kaçtılar. Bugün dahi siz DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız biz sizinle mücadele etmeye hazırız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert bu değil. Konuştuğumuz lisan dünyanın anladığı bir lisan. Komşuyla konuşuyorlar. Suriye'de DEAŞ tehdidi nasıl bitti. Onlarda göğüs göğüse mücadele eden yok.

"BUGÜN GÜVENLİKLE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ KALMADI"

Suriye'deki asıl operasyon yapma amacımız hudutlarımızı ilerden koruyabilmek. Biz faaliyete başlamadan önce Hatay'da Kilis'te kendi bağın bahçesine bizim vatandaşımız gidemez olmuştu. Her gün havan saldırıları roketatarlar bahçeleri yakıyor, bombalı patlamalar oldu insanlarımızı kaybettik. Biz durup dururken bu kararı almadık. Türkiye kendi vatandaşını ve sınırlarını korumak için bu faaliyete başladık. Bugün güvenlikle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Türkiye gibi yüzyıldır buradayız ve burada olacağız, onlarda orada kalacaksa böyle devam ederiz.