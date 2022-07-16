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Politika

Türkiye'den İngiltere'nin asılsız iddialarına cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İngiltere basınında yer alan mültecileri Ruanda'ya gönderme planının Türkiye'de de uygulanmasının teklif edileceği şeklindeki asılsız iddialara cevap verdi. Bilgiç, 'Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır.' ifadelerini kullandı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
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Sözcü Bilgiç'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Birleşik Krallık basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialarına ilişkin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır. Sayın Truss'a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz.

8 yıldır dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması sözkonusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık.

Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz.

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