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Politika

Türkiye'den İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki: Derhal son vermeli!

Dışişleri: İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir.

29 Şubat 2024 Perşembe 22:36 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki: Derhal son vermeli!
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir.

Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir.

Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz.

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