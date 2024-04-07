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Politika

Türkiye'den Kazakistan açıklaması: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu açıkladı.

AA7 Nisan 2024 Pazar 07:11 - Güncelleme:
Türkiye'den Kazakistan açıklaması: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız
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Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen sel felaketine ilişkin geçmiş olsun mesajını paylaşırken, "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan'ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak vatandaşının tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Kazakistan halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerinin sunulduğu açıklamada, "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verildi.

Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen su taşkınları sürerken, taşkınlardan etkilenen birçok bölgeden yaklaşık 19 bin kişi tahliye edilmişti.

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