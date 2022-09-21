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Politika

Türkiye'den Kırım tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile Kırım Tatarı Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında verilen 'siyasi motifli' mahkumiyet kararının 'endişe verici' olduğunu vurguladı.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 22:31 - Güncelleme:
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Bakanlık, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve diğer Kırım Tatarı soydaşlar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

"MAHKUMİYET KARARI ENDİŞE VERİCİDİR"

Açıklamada, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile diğer Kırım Tatar soydaşlarımız Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında bugün verilen siyasi motifli mahkumiyet kararı endişe vericidir." ifadesi kullanıldı.

TÜM SOYDAŞLAR EN KISA ZAMANDA ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMALI

Kırım Tatarlarının ana yurtlarında özgür ve güvenli şekilde yaşama hakkına desteğin vurgulandığı açıklamada, söz konusu kişiler dahil Kırım'da tutuklu bulunan tüm soydaşların en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasının beklendiği kaydedildi.

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