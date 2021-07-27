Türkiye'den komşuya ''Rafale'' göndermesi: Mümkün değil

DHA 27 Temmuz 2021 Salı 10:11 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 10:49

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri'nde dün yaptığı inceleme ve denetlemeleri kapsamında harekat merkezini ziyaret etti, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde görevli personelle de bir araya geldi. Akar, burada savunma ve güvenlik konularında yaptığı açıklamalarda, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı 18 Rafale uçağı ile Yunan yetkililerin son dönemde söylemlerine de değindi. Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerin korunması için kendilerine düşen görevleri kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiklerini dile getiren Akar, "Yapılan anlaşmalar çerçevesinde barış, huzur, diyalogla sorunlara siyasal çözümler bulunmasından yana olduğumuzu Yunan komşularımıza her zaman söylüyoruz. Yunan komşularımız ise provokatif açıklamalardan, saldırgan söylemlerden bir türlü vazgeçmedi, vazgeçmiyor" dedi.

'BUNLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Bakan Akar, Türkiye'nin hukuktan, diyalogdan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu belirterek, "Bunu samimi olarak söylüyoruz. Bir tarafta Lozan diğer tarafta Paris antlaşmaları söz konusu. Yunan komşularımız bunları dahi yok saymak, göz ardı etmek gibi bir eğilime giriyor. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Anlaşmalarla gayri askeri statüde olan adalar var. Taraflar bu anlaşmayı yapmış ve 'Şu adalar silahlandırılamaz, bunlar gayri askeri statüde olacak' demiş, bunda mutabık kalmışız. Bunlar şimdi silahlandırılıyor. 'Tehdit var' diyorlar. Tehdit asla söz konusu değil. Türkiye'nin şu anda Yunanistan'a karşı herhangi bir saldırgan tutumu söz konusu değil. Biz diyalog, uluslararası anlaşmalar, hukuk, teamüller diyoruz. Fakat her seferinde provokatif açıklamalarla bizim bu barışçıl yaklaşımımız ters düz edilmektedir" diye konuştu.

'BİR SİLAHLANMA YARIŞI TUTTURMUŞ, GİDİYORLAR'

Bakan Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz. Biz bir taraftan istişari görüşmeleri yaparken diğer taraftan NATO'da ayrıştırma usulleri görüşmelerini yapıyoruz. Ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde ikisi Atina'da biri Ankara'da olmak üzere üç toplantı yaptık. Dördüncü toplantının da Ankara'da yapılması için kendilerini samimi şekilde davet ediyoruz. Yunan komşularımızın barışçıl çözümleri desteklemelerini ve bu şekliyle Ege ve Akdeniz'in barış denizi olmasını, tarafların refahına katkı sağlamalarını bekliyoruz. Aksi halde bu kadar borcun içindeki Yunanistan'ın ilave birtakım harcamalarla halkının refahına darbe indirmesinin anlamı yok. Çünkü biz iki ülke halklarının iyi komşuluk ilişkileri içinde, refah, barış içinde yaşamalarından yanayız. Tüm çalışmalarımız da buna yöneliktir."

'OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Yunanistan tarafından yayımlanan NAVTEX'lere yönelik ise Akar, "Turizm döneminde, iki tarafın milli günlerinde, bayramlarında herhangi bir şekilde tatbikat yapılmaması konusunda mutabık kalmamıza rağmen maalesef Yunan komşularımız bunu da göz ardı ederek bunu da ihlal ediyor" dedi.

Türkiye'nin 'barış', 'uluslararası hukuk', 'iyi komşuluk' söylemlerinin zafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini de vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Biz Ege'deki Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını ve menfaatlerini korumakta ve kollamakta kararlıyız. Bu konuda yapılması gereken ne varsa azimle, kararlılıkla bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın. Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz. Bugüne kadar haklarımızı çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Biz barışçıl yolların esas olması gerektiğini, barış için karşılıklı iş birliğine hazır olduğumuzu tekrar tekrar muhataplarımıza söylemeye devam ediyoruz. Yunan komşularımızdan beklentimiz bu. Olumlu cevap vermelerinin zamanı geldiğini ve bu şekilde sorunların siyasal çözümler bulabileceğine inanıyoruz. Bunu sadece biz değil Yunanistan'daki akademisyenlerin, emekli askerler, diplomatların da aynen söylediğini görüyoruz. Bunun Yunan yöneticiler tarafından da görülmesini ve buna göre tavırlarını belirlemelerini bekliyoruz."

'50 SENEDİR DENENMİŞ YOLLARLA ÇÖZÜM OLMAZ'

Bakan Akar, Kıbrıs konusuna ilişkin ise "50 seneden beri denenmiş yollarla çözüm olmadığı ortada. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Annan Planı'nı reddetmiş bir toplum. Geldiğimiz noktada aynı yerde tekrar zaman kaybetmenin manası yok. Bu konuda KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararını verdi. Egemen, bağımsız iki eşit devlet. Bunu herkesin sindirmesi, özümsemesi lazım" dedi.

Hidrokarbon başta olmak üzere tüm zenginliklerin eşitçe, hakça bölüşülmesinin önemine değinen Bakan Akar, "Siz Kıbrıs'taki Türkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok sayarak bir yere varamazsınız. Türkiye anlaşmalarla garantör bir devlettir. Diğer garantörler ne yapar ne yapmaz onu kendileri bilir ama biz garantör olarak hak ve sorumluluklarımızı yerine getirmekte bugüne kadar olduğu gibi kararlıyız" diye konuştu.

KULLANILMIŞ UÇAK SATIN ALMIŞLARDI

Türkiye karşısında zor duruma düşen Yunanistan, askeri gücünü kuvvetlendirme iddiasıyla Fransa'dan satın aldığı ikinci el Rafale tipi savaş uçaklarının ilkini geçtiğimiz günlerde teslim almıştı.

Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı 12 uçağın yaklaşık 15 yıldır kullanıldığı ve gövde ömürlerinin de üçte bir oranında tükendiği tahmin ediliyor.