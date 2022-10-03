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Politika

Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret: Görüşmeler başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a vardı.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret: Görüşmeler başladı
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Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yle bir araya gelmesi ve heyet üyelerinin mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı yapacağı bildirildi.

Ziyaret sırasında ülkedeki seçimlerin bir an önce düzenlenmesi, bu çerçevede ihtiyaç duyulan hukuki altyapı çalışmalarına ilişkin gelişmeler, ikili ilişkiler ve Libya ile 2019'da imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği ile Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtıraları çerçevesinde sürdürülen iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, Libya'da istikrarın korunması, ulusal uzlaşı temelinde başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir an evvel gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların somut bir plan etrafında birleşmelerinin ziyaret gündeminde öncelikli yer taşıdığına işaret ediyor.

Heyetin, Trablus'un Tacura bölgesinde Trablus Büyükelçiliği yerleşkesinin inşası için Libya makamlarınca tahsis edilen araziyi de ziyaret etmesi öngörülüyor.

Trablus'ta temaslarının ardından heyetin akşam saatlerinde Ankara'ya dönmesi bekleniyor.

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