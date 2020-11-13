İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6644
  • EURO
    9,0695
  • ALTIN
    465.853
  • BIST100
    1291.29
Politika

Türkiye'den terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı.

AA13 Kasım 2020 Cuma 19:37 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 19:37
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da bir askeri konvoya düzenlenen ve 14 askerin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun Tin-Akoff şehrinde bir askeri konvoya yönelik olarak 11 Kasım'da gerçekleştirilen terör saldırısında 14 askerin hayatını kaybettiğinin ve 8 askerin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Burkina Faso İletişim Bakanı Remis Dandjinou, yaptığı açıklamada, Sahel bölgesindeki Oudalan mevkisinde askerlere kurulan pusuda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.