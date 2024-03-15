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Politika

Türkiye'den uluslararası topluma çağrı: Ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, 'Uluslararası toplumu İslam karşıtlığına karşı ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

15 Mart 2024 Cuma 20:04 - Güncelleme:
Türkiye'den uluslararası topluma çağrı: Ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 15 Mart 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada "Uluslararası toplumu İslam karşıtlığına karşı ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen menfur terör saldırısının beşinci yıldönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz.

15 Mart "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" vesilesiyle, uluslararası toplumu İslam karşıtlığına karşı ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi diğer ülkelerle birlikte hazırladığımız, İslam karşıtlığıyla mücadeleye dair karar tasarısının BM Genel Kurulunda bugün (15 Mart) kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Oy çokluğuyla kabul edildi: BM'den İslamofobi kararı

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