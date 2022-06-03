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Politika

Türkiye'den Yemen açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de ramazan ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin 2 ay daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

AA3 Haziran 2022 Cuma 00:00 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de ramazanda BM'nin girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin 2 ay süreyle daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ateşkes süresinin uzatılmasını, Yemenli taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlanması ve ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulması yönünde umut verici bir adım olarak görmekteyiz."

Açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte BM Özel Temsilcisi'nin Yemenli taraflar arasında diyaloğu geliştirme çabalarına verdiği desteği ve Yemen halkıyla dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

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