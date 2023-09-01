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Politika

Türkiye'den yoğun Tahıl Koridoru diplomasisi

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonlarından Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

1 Eylül 2023 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Türkiye'den yoğun Tahıl Koridoru diplomasisi
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay KILIÇ, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonlarından Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek BM Genel Kurul Toplantısı, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler ve Tahıl Koridoru çalışmaları ele alındı. Özellikle Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin kazanılmış haklarının korunması ve bu meseleye adaletsiz yaklaşımın artık sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca görüşmede, Tahıl Koridoru çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunulmuş, konu hakkında BM Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye'ye çabalarından dolayı müteşekkir olunduğunu dile getirmiştir.

  • siyasi ve barış inşa
  • barış operasyonları
  • BM Genel Sekreter Yardımcısı

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