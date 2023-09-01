Türkiye'den yoğun Tahıl Koridoru diplomasisi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay KILIÇ, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonlarından Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek BM Genel Kurul Toplantısı, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler ve Tahıl Koridoru çalışmaları ele alındı. Özellikle Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin kazanılmış haklarının korunması ve bu meseleye adaletsiz yaklaşımın artık sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca görüşmede, Tahıl Koridoru çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunulmuş, konu hakkında BM Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye'ye çabalarından dolayı müteşekkir olunduğunu dile getirmiştir.